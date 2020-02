Saranno quattro gli italiani al via delle finali delle sprint di Are, terza tappa dello Ski Tour 2020. Si tratta di Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Greta Laurent ed Ilaria Debertolis, i quali sono riusciti a rientrare tra i migliori trenta. Il poliziotto di Nus è quarto a 4″01 dal leader norvegese Johannes Klaebo, seguito dai connazionali Paal Golberg ed Erik Valnes. Dentro anche Francesco De Fabiani, 21esimo, mentre è fuori di poco Giandomenico Salvadori, 35esimo. Nulla da fare anche per Simone Daprà, Paolo Ventura, mentre Maicol Rastelli non ha partecipato alla sessione.

Molto soddisfacente anche la prestazione di Greta Laurent, la quale ha fatto registrare il terzo tempo con un ritardo di 4″77 dall’insuperabile scandinava Therese Johaug. A separarle c’è Heidi Weng, seconda. Molto bene anche Ilaria Debertolis, 12esima, Elisa Brocard è invece out dalla fase ad eliminazione diretta per soli sei centesimi. Indietro Lucia Scardoni, solo 55esima. Alle 16,15 il via ai quarti di finale.