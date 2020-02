La distance femminile di 10 km a tecnica libera ha dato il via allo Ski Tour 2020, che comincia sulla pista di Oestersund. Anche sul circuito svedese la Norvegia ha mostrato tutta la sua forza piazzando ben quattro atlete tra le prime sei. La migliore tra queste è come di consueto Therese Johaug, brava nel rifilare la bellezza di 45″6 alla compagna di squadra Heidi Weng. Terza l’altra scandinava Ingvild Oestberg a 47″3. Tra le migliori venti ben due azzurre, Anna Comarella ed Elisa Brocard, piazzatesi rispettivamente 17esima e 20esima a 1’44″6 e 1’50″1 dalla vetta. Molto più indietro Ilaria Debertolis, Greta Laurent e Lucia Scardoni.

Ordine d’arrivo 10 km TL femminile Cdm Ski Tour 2020 Oestersund (Swe):

1. JOHAUG Therese NOR 21:49.7

2. WENG Heidi NOR +45.6

3. OESTBERG Ingvild Flugstad NOR +47.3

4. ANDERSSON Ebba SWE +53.1

5. HAGA Ragnhild NOR +1:04.3

6. JACOBSEN Astrid NOR +1:05.0

7. PARMAKOSKI Krista FIN +1:15.0

8. DIGGINS Jessica USA +1:18.1

9. BRENNAN Rosie USA +1:25.7

10. NEPRAYEVA Natalia RUS +1:27.7

17. COMARELLA Anna ITA +1:44.6

20. BROCARD Elisa ITA +1:50.1

49. DEBERTOLIS Ilaria ITA +2:37.2

57. LAURENT Greta ITA +2:53.3

58. SCARDONI Lucia ITA +2:55.4