Il successo parziale numero 17 della stagione in Coppa del mondo permette a Therese Johaug di allungare ulteriormente nella Coppa del mondo di sci di fondo femminile. La norvegese si è imposta nella 10 km a tecnica classica di Lahti, precedendo in 3″4 la svedese Ebba Andersson, mentre la padrona di casa Krista Parmakoski si è piazzata al terzo posto, in ritardo di 11″8. Non erano presenti azzurre al via, la classifica generale vede Johaug salire a 2368 punti contro i 1647 di Heidi Weng, settima al traguardo, terza è la russa Natalia Nepryaeva con 1300.

Nella 15 km maschile il leader della generale Alexander Bolshunov guadagna altri punti importanti su Johannes Klaebo con il secondo posto ottenuto alle spalle del finlandese Iivo Niskanen, mentre il norvegese non è andato oltre l’ottavo posto: ora il duello fra i due vede Bolshunov salire a 2028 punti contro i 1563 di Klaebo. Completa il podio di giornata l’altro norvegese Hans Holund, tre gli azzurri in zona punti con Giandomenico Salvadori diciassettesimo, Francesco De Fabiani ventesimo e Paolo Ventura venticinquesimo. Fuori dai trenta Stefano Gardener (34simo) e Dietmar Noeckler (37simo). Domencia 1 marzo il programma propone le staffette.

Ordine d’arrivo 15 km TC maschile Lahti (Fin):

1. Iivo Niskanen (Fin) 32’15″5

2. Alexander Bolshunov (Rus) +10″1

3. Hans Holund (Nor) +28″8

4. Ilia Semikov (Rus) +38″8

5. Sjur Roethe (Nor) +47″9

6. Simen Krueger (Nor) +49″4

7. Paal Golberg (Nor) +54″1

8. Johannes Klaebo (Nor) +54″7

9. Alexander Bessmertnykh (Rus) +55″1

10. Ivan Yakimushkin (Rus) +59″3

17. Giandomenico Salvadori (Ita) +1’30″9

20. Francesco De Fabiani (Ita) +1’36″3

25. Paolo Ventura (Ita) +1’57″0

34. Stefano Gardener (Ita) +2’20″6

37. Dietmar Noeckler (Ita) +2’28″5

Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Lahti (Fin):

1. Therese Johaug (Nor) 23’53″3

2. Ebba ANdersson (Sve) +3″4

3. Krista Parmakoski (Fin) +11″8

4. Frida Karlsson (Sve) +21″9

5. Ingvild Oestberg (Nor) +25″0

6. Natalia Neprayaeva (Rus) +31″2

7. Heidi Weng (Nor) +34″9

8. Katharina Haennig (Ger) +43″1

9. Astrid Jacobsen (Nor) +55″8

10. Johanna Matintalo (Fin) +56″3