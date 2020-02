Sabato uno speciale 11esimo posto nella gara di Chamonix in Cdm, domenica la vittoria nello slalom di Coppa Europa a Berchtesgaden. Si confermano giorni d’oro per Federico Liberatore, che sul tracciato tedesco ha centrato il secondo successo stagionale nella competizione superando di 11 centesimi il pericoloso norvegese Lie Atle Mcgrath, primo nella generale. Completa il podio il tedesco Julian Rauchfuss attardato di 88 centesimi. Per l’Italia si tratta della seconda vittoria consecutiva sulla pista di Berchtesgaden dopo la prima posizione conquistata da Roberto Nani nel gigante disputato nella mattinata di sabato 8 febbraio. Può essere soddisfatto anche Fabian Bacher, settimo al traguardo e bravo nel rimontare la bellezza di otto posizioni, mentre Hans Vaccari è 19esimo a 3″65. Zero punti per Tobias Kastlunger, finito fuori pista.

Ordine d’arrivo SL maschile Coppa Europa Berchtesgaden (Ger):

1. LIBERATORE Federico ITA 1:46.16

2. MCGRATH Atle Lie NOR +0.11

3. RAUCHFUSS Julian GER +0.88

4. DEL CAMPO Juan ESP +0.96

5. TREMMEL Anton GER +1.17

6. RODES Istok CRO +1.35

7. BACHER Fabian ITA +2.00

8. ROCHAT Marc SUI +2.33

9. KOLEGA Elias CRO +2.36

10. BUFFET Robin FRA +2.54

19. VACCARI Hans ITA +3.65

KASTLUNGER Tobias ITA non ha terminato la manche

