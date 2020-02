sci alpino

Lo slalom maschile programmato a Niigata Yuzawa Naeba, in Giappone, per la mattinata di domenica (la notte italiana) è stato cancellato a causa del forte vento. E’ questa la decisione comunicata dalla FIS, che insieme agli organizzatori, ha constatato l’impossibilità di svolgere la prova in maniera regolare. Già nella giornata di sabato infatti, il vento aveva creato diversi disagi agli atleti impegnati nel gigante poi vinto dal croato Filip Zubcic. Nelle prossime ore la Federazione Internazionale comunicherà data ed ora del recupero.