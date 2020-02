Corinne Suter si aggiudica il superG di Garmisch-Partenkirchen e conquista la seconda vittoria in carriera dopo quella nella discesa di Altenmarkt. La pista, molto ghiacciata, ha messo in difficoltà molte atlete, che non sono riuscite ad esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Suter riesce a dare una buona interpretazione al tracciato e a chiudere con il tempo di 1’19″46, imprendibile per le avversarie. Al secondo posto l’austriaca Nicole Schmidhofer, staccata di 43 centesimi dall’elvetica, e al terzo un’altra rossocrociata, Wendy Holdener, a 70 centesimi.

Quinto posto per Federica Brignone, a 90 centesimi dalla vincitrice, alla quale l’azzurra deve cedere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Dopo il brillante podio della discesa, oggi Brignone non ha saputo ripetersi allo stesso livello e ha pagato qualche piccolo errore di troppo commesso soprattutto nella parte alta del tracciato. E’ caduta, invece, Sofia Goggia, poco dopo il secondo intermedio quando si trovava in settima posizione. Per Goggia una botta al braccio sinistro che ha impattato in una porta. La campionessa bergamasca è stata accompagnata all’ospedale di Garmisch per accertamenti.

Buona gara per Marta Bassino che coglie un’altra top ten, mentre è nelle 15 Elena Curtoni e appena fuori Francesca Marsaglia. Caduta anche la padrona di casa Viktoria Rebensburg, vincitrice della gara di sabato, che sembra aver accusato una botta alla gamba destra.Nella classifica di disciplina Suter è la nuova leader con 300 punti, seguita da Brignone con 261 e da Schmidhofer con 206. Nelle generale guida sempre Shiffrin con 1225 punti, seguita da Brignone con 1080 e da Vlhova con 891.

Ordine d’arrivo SG Cdm femminile Garmisch-Partenkirchen:

1. Corinne Suter SUI 1’19″46

2. Nicole Schmidhofer AUT +0″43

3. Wendy Holdener SUI +0″70

4. Tiffany Gauthier FRA +0″71

5. Federica Brignone ITA +0″90

6. Stephanie Venier AUT +0″93

7. Michelle Gisin SUI +1″01

8. Romane Miradoli FRA +1″29

9. Petra Vlhova SVK +1″41

10. Marta Bassino ITA +1″49

13. Elena Curtoni ITA +1″68

16. Francesca Marsaglia ITA +2″04

Sofia Goggia DNF

Nicole Delago DNS