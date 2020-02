Vincent Kriechmayr si aggiudica il superG di Hinterstoder, prima delle tre gare che si disputano nella località austriaca. Kriechmayr ha chiuso con il tempo di 1’33″08, precedendo l’elvetico Mauro Caviezel per 5 centesimi e il compagno di squadra Matthias Mayer per 8.

Alexis Pinturault prende un eccellente quarto posto e fa punti importanti per la classifica generale, proprio nel giorno in cui il norvegese Alexander Aamodt Kilde esce e non ne fa. Kilde guida ancora la overall con 1022 punti, ma Pinturault sale a 948 con la possibilità di fare bottino pieno nella combinata di domenica. Tra i due c’è Henrik Kristoffersen a quota 957, che potrà approfittare del gigante di lunedì per impinguare il suo bottino.

Buona gara delle due punte della squadra italiana: Mattia Casse si piazza all’ottavo posto, con 1″65 di distacco dal vincitore, seguito al nono posto da Emanuele Buzzi, staccato di 1″67.

A punti anche Matteo Marsaglia, grazie a un buon 21esimo posto. Attardati Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca, mentre è uscito Florian Schieder.

Tiratissima la classifica di disciplina a due gare dal termine della stagione: guida Caviezel con 365 punti, davanti a Kriechmayr con 362, quindi Kilde con 336, da Mayer con 324 e da Jansrud con 304. Cinque atleti in 61 punti, pronti a giocarsi il titolo stagionale.

La combinata alpina di domenica prenderà il via con il superG delle 9.45 e terminerà con lo slalom delle 12.45

Ordine d’arrivo SG maschile Hinterstoder:

1. Vincent Kriechmayr AUT 1’33″08

2. Mauro Caviezel SUI +0″05

3. Matthias Mayer AUT +0″08

4. Alexis Pinturault FRA +0″24

5. Beat Feuz SUI +0″93

6. Kjetil Jansrud NOR +1″15

7. Nils Allegre FRA +1″58

8. Mattia Casse ITA +1″65

9. Emanuele Buzzi ITA +1″67

10. Gino Caviezel SUI +1″94

21. Matteo Marsaglia ITA +3″42

38. Riccardo Tonetti ITA +4″61

40. Guglielmo Bosca ITA +4″81

Florian Schieder ITA DNF