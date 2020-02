Clement Noel è in vetta alla Start List dello slalom al termine del nono appuntamento dei dodici previsti dal calendario andato in scena a Chamonix. Il francese si è imposto nella pista di casa scavalcando di fatto Henrik Kristoffersen, il quale non ha portato a casa alcun punto così come lo svizzero Daniel Yule, terzo.

È rimasto a bocca asciutta anche Alex Vinatzer, 16esimo, due piazze avanti a Manfed Moelgg. Stefano Gross è 25esimo, mentre Federico Liberatore, 11esimo nella prova a Chamonix e al suo miglior risultato in carriera in Cdm, sale in 52esima posizione.

Start List SL:

1. NOEL Clement FRA 685

2. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 677

3. YULE Daniel SUI 612

4. ZENHAEUSERN Ramon SUI 424

5. PINTURAULT Alexis FRA 396

6. SCHWARZ Marco AUT 352

7. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 327

8. MYHRER Andre SWE 281

9. MATT Michael AUT 260

10. RYDING Dave GBR 207

16. VINATZER Alex ITA 174

18. MOELGG Manfred ITA 152

21. MAURBERGER ITA 123

25. GROSS Stefano ITA 111

26. RAZZOLI Giulio ITA 105

44. TONETTI Riccardo ITA 37

50. SALA Tommaso ITA 27

52. LIBERATORE Federico ITA 24

65. BACHER Fabian ITA 2