Stefano Gross c’è. Dopo un gennaio avaro di risultati, il fassano ha sfoderato una prestazione di altissimo livello nella prima manche dello slalom di Chamonix chiudendo sul terzo gradino del podio virtuale. Sceso in pista con il pettorale numero 20, Gross è riuscito a superare brillantemente le insidie presentate da un tracciato non al massimo delle condizioni: adesso si aprono scenari interessanti in vista della seconda run dove potrà andare a caccia del secondo podio stagionale dopo quello centrato in Val d’Isère lo scorso 15 dicembre.

Il 33enne delle Fiamme Gialle è a 47 centesimi da Daniel Yule, in testa ed ancora una volta tra i più brillanti, mentre è secondo il francese Clement Noel, attardato di 24 centesimi. Fuori a sorpresa Henrik Kristoffersen, che inforca e porta a casa zero punti per la gioia di Alexis Pinturault, suo principale inseguitore nella generale e quarto al termine della prima parte di gara.

Se Gross può sorridere, non si può dire lo stesso per Simon Maurberger ed Alex Vinatzer, entrambi fuori: il primo ha inforcato, mentre il gardanese si è fermato dopo un movimento sospetto. Niente da fare anche per Giuliano Razzoli, il quale vanifica una prestazione discreta con un errore nelle porte finali. Ha fatto decisamente meglio invece Tommaso Sala, 22esimo e qualificato per la manche conclusiva programmata a partire dalle ore 13.

Ordine d’arrivo 1a manche SL maschile Cdm Chamonix (Fra):

YULE Daniel SUI 47.81 NOEL Clement FRA +0.24

3. GROSS Stefano ITA +0.47 PINTURAULT Alexis FRA +0.48 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR +0.82 SCHWARZ Marco AUT +0.82 ZENHAEUSERN Ramon SUI +0.84 KHOROSHILOV Alexander RUS +0.90 PERTL Adrian AUT +1.01 STRASSER Linus GER +1.06

22. SALA Tommaso ITA +1.94

RAZZOLI Giuliano ITA non ha terminato la manche

MAURBERGER Simon ITA non ha terminato la manche

VINATZER Alex ITA non ha terminato la manche

