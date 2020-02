Petra Vlhova si aggiudica la vittoria numero 14 della carriera nello slalom di Kranjska Gora, ma la slovacca non riesce ad esultare, perché la vera protagonista della giornata è stata la svedese Anna Swenn Larsson, già prima a metà gara e in grado di dare distacco anche ad una super Vhlova nella seconda, ma saltata a poche porte dal traguardo. Così Vhlova chiude davanti a tutte con il tempo di 1’47″56, davanti all’elvetica Wendy Holdener per 24 centesimi e all’austriaca Katharina Truppe per 89.

Note molto positive in casa Italia, grazie soprattutto a Marta Rossetti, 20enne delle Fiamme Oro, capace di far registrare il secondo miglior tempo nella seconda manche, recuperare ben 10 posizioni rispetto ad una già buona prima frazione e – con il pettorale numero 33 – classificarsi al 12/o posto con 2″69 di ritardo dalla slovacca. Per l’atleta di Puegnago del Garda si tratta di gran lunga del miglior risultato in carriera, ma Rossetti è piaciuta soprattutto per l’atteggiamento in gara: nessuna paura, linee strettissime e punte sempre in giù a cercare di andar forte.

Bene anche Irene Curtoni che trova un bel 13/o posto, a 2″83 dalla leader e buoni punti anche per Martina Peterlini, 18/a, nonostante le due posizioni perse nella seconda manche.

Un vero peccato l’uscita di Federica Brignone nella seconda manche, perché l’azzurra stava provando a recuperare posizioni per fare punti utili per le classifiche. Non si erano qualificate invece Vera Tschurtschenthaler, Roberta Midali e Anita Gulli, fuori nella prima Lara Della Mea.

Vhlova scavalca Shiffrin nella classifica di slalom con 460 punti, contro i 440 dell’americana. La migliore azzurra è sempre Curtoni 14/a con 104 punti. Nella generale sale Vhlova che è sempre terza ma con 1071 punti, contro i 1112 di Brignone e i 1225 di Shiffrin, sempre al comando.

Ordine d’arrivo SL femminile Kranjska Gora:

1. Petra Vlhova SVK 1’47″56

2. Wendy Holdener SUI +0″24

3. Katharina Truppe AUT +0″89

4. Nina Haver-Loeseth NOR +0″99

5. Katharina Liensberger AUT +1″34

6. Chiara Mair AUT +1″90

7. Emelie Wikstroem SWE +2″32

8. Kristin Lysdahl NOR +2″43

9. Michelle Gisin SUI +2″49

10. Magdalena Fjaellstroem SWE +2″59

12. Marta Rossetti ITA +2″69

13. Irene Curtoni ITA +2″83

18. Martina Peterlini ITA +3″15



31. TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA

42. MIDALI Roberta ITA

44. GULLI Anita ITA

Federica Brignone ITA DNF

Lara Della Mea ITA DNF