Loic Meillard mette in pista la sua miglior tecnica e fa registrare il primo tempo nella prima manche del gigante di Garmisch-Partenkirchen, accorciato a causa delle alte temperature e della minaccia della pioggia sulla località tedesca.

In realtà, la pioggia non si è fatta vedere e la prima manche è stata regolare con l’elvetico a fissare il tempo di 1’02″17, davanti alla coppia norge formata da Henrik Kristoffersen, a soli 8 centesimi, e Leif nestvold-Haugen, a 13. Poi, sempre con distacchi molto ridotti, Pinturault, Kranjec, Muffat, Faivre, Kilde, Zubcic e Schmid.

Il miglior azzurro è Luca De Aliprandini con il 14esimo tempo, a 1″08 da Meillard, mentre Riccardo Tonetti è 18esimo a 1″40. Bene Giovanni Borsotti, 20esimo a 1″50, pur partendo con il 34. Qualificati anche Daniele Sorio, partito con il 51 e Simon Maurberger. La seconda manche, tutta da attaccare viste le distanze veramente minime fra un atleta e l’altro, prenderà il via alle 13.30.

Ordine d’arrivo prima manche GS maschile Garmisch-Partenkirchen:

Loic Meillard SUI 1’02″17 Henrik Kristoffersen NOR +0″08 Leif Kristian Nestvold-Haugen NOR +0″13 Alexis Pinturault FRA +0″18 Zan Kranjec SLO +0″22 Victor Muffat-Jeandet FRA +0″43 Mathieu Faivre FRA +0″55 Aleksander Aamodt Kilde NOR +0″57 Filip Zubcic CRO +0″63

10 Alexander Schmid GER +0″74

14. Luca De Aliprandini ITA +1″08

18. Riccardo Tonetti ITA +1″40

20. Giovanni Borsotti ITA +1″50

28. Daniele Sorio ITA +1″95

30. Simon Maurberger ITA +1″96

Andrea Ballerin ITA DNF

Roberto Nani ITA non qualificato seconda manche

Giulio Bosca ITA non qualificato seconda manche

Tommaso Sala non qualificato seconda manche

