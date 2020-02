Alexis Pinturault vince a Garmisch il secondo gigante della stagione e rilancia le sue azioni per la generale di Coppa del mondo, visto il passo falso di Henrik Kristoffersen, oggi solo settimo con una brutta seconda parte di gara. Il francese, invece, è stato bravissimo a sciare sotto la pioggia della seconda manche, facendo registrare il terzo parziale di manche e conquistando la vittoria in 2’03″10, davanti a Loic Meillard, primo a metà gara, ma poi non in grado di andare a centrare la prima vittoria in carriera. Terzo posto per il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen, staccato di 24 centesimi dal vincitore.

A peggiorare l’umore di Kristoffersen c’è da registrare anche il sesto posto di Aleksander Kilde, bravo a sopravanzare il più quotato compagno di squadra. Per l’Italia c’è la nota positiva di cinque atleti capaci di qualificarsi per la seconda manche, incluso Daniele Sorio, partito con il pettorale 51. Il migliore alla fine è Simon Maurbeger, in crescita di rendimento in questa parte di stagione, sia fra i rapid gates, sia fra le porte del gigante.

Oggi “Maubi” approfitta della pista pulita nella seconda manche, quando partiva con per primo, e fa registrare il miglior tempo di manche risalendo 15 posizioni fino al 15esimo posto finale. Luca De Aliprandini paga invece la pista della seconda e scende dal 14esimo al 18esimo posto finale. Riccardo Tonetti è 24esimo, Giovanni Borsotti 27esimo e Sorio 30esimo.

La generale di Coppa vede dunque in testa ancora Kristoffersen con 877 punti, davanti a Pinturault con 822 e a Kilde con 820. Mentre la classifica di gigante vede ancora in testa lo sloveno Zan Kranjec, oggi quinto, con 315 punti, davanti a Kristoffersen con 289 e a Pinturault con 272. La Coppa maschile si trasferisce ora a Chamonix, dove il prossimo week-end sono in programma uno slalom e un gigante parallelo.

Ordine d’arrivo GS maschile Garmisch-Partenikirchen (Ger):

1 PINTURAULT Alexis FRA 2:03.10

2 MEILLARD Loic SUI +0.16

3 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR +0.24

4 ZUBCIC Filip CRO +0.35

5 KRANJEC Zan SLO +0.52

6 KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.54

7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.79

8 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +0.80

9 LUITZ Stefan GER +1.00

10 CAVIEZEL Gino SUI +1.06

11 FORD Tommy USA +1.37

12 FAIVRE Mathieu FRA +1.47

13 SCHMID Alexander GER +1.49

14 LIGETY Ted USA +1.65

15 MAURBERGER Simon ITA +1.68

18 DE ALIPRANDINI Luca ITA +1″77

24 TONETTI Riccardo ITA +2″06

27 BORSOTTI Giovanni ITA +2″33

30 SORIO Daniele ITA +2″61

Andrea Ballerin ITA DNF

Roberto Nani ITA non qualificato seconda manche

Giulio Bosca ITA non qualificato seconda manche

Tommaso Sala non qualificato seconda manche

