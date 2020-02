Un secondo posto che brucia, arrivato solo per un centesimo di secondo, un’inezia che non ha permesso a Federica Brignone di vincere il SuperG di La Thuile.

Una delusione cocente, che l’azzurra ha spiegato così nel post gara: “ero molto tesa in partenza, ho provato subito ad aggredire e a fare il massimo nella parte iniziale del tracciato. Purtroppo all’ingresso del piano mi si è aperto lo sci a forbice ed ho perso qualcosa. Mi dispiace per questo secondo posto perchè ci tenevo a fare ancora meglio sulla pista di casa. Le gambe mi tremavano molto, anche di più rispetto al Sestriere: arrivare al traguardo è stata una liberazione. Quel centesimo dalla Ortileb brucia molto: è la seconda volta in stagione che per un soffio non riesco a vincere nel superG. L’importante è dare il massimo ed in questo caso c’è un piccolo rammarico perchè sono consapevole di aver fatto un piccolo errore. Nel complesso sono contenta poichè avrei potuto vincere. Domani è un altro giorno e mi auguro di poter fare ancora meglio. Sarà una grande festa“.

Felice Marta Bassino: “sono soddisfatta della mia prestazione, il quinto posto odierno mi fa essere contenta. Sono rimasta colpita dalla neve: durante gli allenamenti era dura, oggi invece si scivolava molto. Ho dovuto gestire questo aspetto, qualche errore l’ho fatto ma il risultato è comunque positivo. Su questa pista è difficile non sbagliare“.

