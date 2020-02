Il francese Clement Noel ha trionfato nello slalom di Chamonix al termine di una seconda manche ad eliminazione. Sono ben nove infatti, i protagonisti finiti fuori pista a causa di qualche errore di troppa, a volte dipeso anche da una pista che è andata man mano rovinandosi. Tra questi c’è il fassano Stefano Gross, il quale aveva chiuso al terzo posto una prima parte di gara disputata in maniera quasi perfetta. Il 33enne delle Fiamme Gialle è andato a terra non riuscendo quindi a portare a casa nessun punto al pari di Henrik Kristoffersend, Alexis Pinturault e Daniel Yule, anch’essi traditi dal tracciato. L’unico a festeggiare è appunto Noel, arrivato davanti al norvegese Timon Haugan e all’austriaco Adrian Pertl, entrambi sul podio e staccati rispettivamente di 21 e 31 centesimi.

In casa Italia può sorridere Federico Liberatore, bravissimo nel recuperare la bellezza di 19 posizioni: l’undicesimo posto finale è il suo miglior risultato di sempre in Cdm dove precedentemente non era mai stato capace di piazzarsi tra i migliori trenta. Guadagnano punti preziosi anche Riccardo Tonetti, 18esimo, e Tommaso Sala, 20esimo nonostante una caduta. Non hanno partecipato alla seconda manche Simon Maurberger ed Alex Vinatzer, entrambi fuori a causa di una inforcata, oltre a Giuliano Razzoli ed Hans Vaccari. Domenica si tornerà di nuovo in pista per un gigante parallelo alle ore 09,30.

Ordine d’arrivo SL maschile Cdm Chamonix (Fra):

1. NOEL Clement FRA 1:41.47

2. HAUGAN Timon NOR +0.21

3. PERTL Adrian AUT +0.31

4. MATT Michael AUT +0.65

5. ZENHAEUSERN Ramon SUI +0.70

6. KHOROSHILOV Alexander RUS +0.75

6. FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR

8. SCHWARZ Marco AUT +1.02

9. MYHRER Andre SWE +1.13

10. GRANGE Jean-Baptiste FRA +1.30

11. LIBERATORE Federico ITA +1.31

19. TONETTI Riccardo ITA +3.36

20. SALA Tommaso ITA +4.58

GROSS Stefano ITA non ha terminato la manche

RAZZOLI Giuliano ITA non ha terminato la manche

MAURBERGER Simon ITA non ha terminato la manche

VINATZER Alex ITA non ha terminato la manche