Un annuncio triste, un cinguettio social per rendere nota ai propri tifosi la morte di papà Jeff. Un grave lutto per Mikaela Shiffrin e la sua famiglia, travolta dal dolore per la scomparsa improvvisa del padre.

Queste le sue parole affidate ai social: “la mia famiglia ha il cuore spezzato oltre ogni comprensione per la morte inaspettata di mio padre generoso, amorevole, premuroso, paziente, meraviglioso. Le nostre montagne, il nostro oceano, la nostra alba, il nostro cuore, la nostra anima, il nostro tutto. Ci ha insegnato così tanto. Ma soprattutto ci ha insegnato la regola d’oro: sii gentile, prima pensa. Questo è qualcosa che porterò con me per sempre. Era la solida base della nostra famiglia e ci manca terribilmente. Grazie, dal profondo del mio cuore, per aver rispettato la nostra privacy in questo periodo inimmaginabile e devastante“.

