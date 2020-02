Mikaela Shiffrin continua a soffrire, la morte di papà Jeff è un colpo durissimo da smaltire, soprattutto per come è avvenuta.

Per questo motivo, l’americana non prenderà parte nemmeno alla tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile in programma a Crans Montana nel prossimo week-end, ma la sua assenza potrebbe addirittura protrarsi fino alle gare in Svizzera. L’incidente domestico dello scorso 2 febbraio che si è portato via il padre pesa come un macigno sull’animo della statunitense, che continua ad allenarsi ma non si sente pronta per gareggiare. Nemmeno l’entourage della Shiffrin conosce la data di rientro: “è da escludere un rientro nella prossima tappa, non sappiamo ancora quando Mikaela tornerà in Europa”.

