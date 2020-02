Le qualifiche del gigante parallelo disputate a Chamonix, in Francia, hanno visto una Italia sugli scudi. Merito di Giovanni Borsotti e Luca De Aliprandini, molto performanti e al comando dopo i due tentativi. Il 29enne carabiniere ha fatto siglare il miglior tempo (41″24) anticipando di dodici centesimi il compagno di squadra nativo di Cles. Non è stato da meno Simon Maurberger, quinto e a caccia di un altro buon risultato in Cdm. Ai sedicesimi si partirà da capo con la fase ad eliminazione diretta, ma i segnali arrivati dagli azzurri sono molto incoraggianti. Non ce l’hanno fatta a rientrare tra i migliori trentadue Tommaso Sala, vittima di un errore nella seconda run, e Riccardo Tonetti terminato fuori pista. Alle ore 13,15 il via alle sfide uno contro uno: Borsotti dovrà vedersela con lo svizzero Tanguy Nef, De Aliprandini affronterà il norvegese Timon Haugan, mentre Maurberger avrà una sfida non facile con il tedesco Stefan Luitz.

Ordine d’arrivo qualifiche PGS maschile Cdm Chamonix (Fra):

1. BORSOTTI Giovanni ITA 41.24

2. DE ALIPRANDINI Luca ITA +0.12

3. PINTURAULT Alexis FRA +0.34

4. STRASSER Linus GER +0.41

5. MAURBERGER Simon ITA +0.44

6. SCHWARZ Marco AUT +0.45

7. MEILLARD Loic SUI +0.46

8. JAKOBSEN Kristoffer SWE +0.47

8. GSTREIN Fabio +0.47

10. SARRAZIN Cyprien FRA +0.51

44. SALA Tommaso ITA +1.72

TONETTI Riccardo ITA non ha terminato la manche