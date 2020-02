A causa del forte vento e della nevicata in corso il cancelletto di partenza del superG di Saalbach è stato abbassato allo start di riserva. La partenza è stata rinviata a causa del vento persistente sulla pista di gara. Non si partirà quindi alle 11, come previsto, ma bisognerà attendere nuove comunicazioni dalla Federazione Internazionale.

