Sono sei le azzure (compresa l’infortunata Sofia Goggia) che hanno guadagnato il diritto a partecipare alle finali di Coppa del mondo di supergigante in programma a Cortina giovedì 19 marzo. Federica Brignone è quella meglio piazzata con il secondo posto attuale, staccata di 19 punti dalla svizzera Corinne Suter. In caso di successo nella gara conclusiva sarebbe aritmeticamente certa di aggiudicarsi al coppa di specialità. Nella top ten sono presenti anche la stessa Goggia ottava e Marta Bassino decima, seguono Elena Curtoni undicesima, Nicol Delago diciannovesima e Francesca Marsaglia ventiduesima. Oltre all’Italia sono numericamente presenti l’Austria (sempre con sei rappresentanti) e la Svizzera con cinque.

Qualificate per le finali di supergigante di Coppa del mondo:

1. Corinne Suter (Svi) 360

2. Federica Brignone (Ita) 341

3. Nicole Schmidhofer (Aut) 217

4. Lara Gut-Behrami (Svi) 209

5. Stephanie Venier (Aut) 205

6. Nina Ortlieb (Aut) 191

7. Mikaela Shiffrin (Usa) 186

8. Sofia Goggia (Ita) 180 – assente per infortunio

8. Viktoria Rebensurg (Ger) 180 – assente per infortunio

10. Marta Bassino (Ita) 164

11. Elena Curtoni (Ita) 143

12. Romane Miradoli (Fra) 138

13. Joana Haelen (Svi) 130

14. Petra Vlhova (Svk) 119

15. Wendy Holdener (Svi) 111

16. Tina Weirather (Lie) 97

17. Michelle Gisin (Svi) 92

18. Tamara Tippler (Aut) 88

19. Nicol Delago (Ita) 87

20. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 84

21. Ester Ledecka (Cze) 81

22. Francesca Marsaglia (Ita) 76

23. Tiffany Gauthier (Fra) 73

24. Anna Veith (Aut) 24

25. Mirjam Puchner (Aut) 64