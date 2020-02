Filip Zubcic ricorderà a lungo il gigante di Niigata Yuzawa Naeba, la località del Sol Levante tornata ad ospitare la Cdm maschile a quattro anni di distanza dall’ultima apparizione (era il 14 febbraio del 2016). Il 27enne croato infatti, si è imposto nella gara giapponese centrando il primo successo della sua carriera in Cdm. Merito di una seconda manche grandiosa, dove ha recuperato la bellezza di undici posizioni: grande anche la gioia in patria, con la Croazia che può festeggiare il primo trionfo della storia nella specialità. Enorme il distacco rifilato al secondo classificato Marco Odermatt (74 centesimi) in una prova fortemente condizionata dal vento, il quale ha ostacolato i protagonisti in pista con forti folate. Lo sa bene Henrik Kristoffersen che, dopo aver chiuso in testa la run d’apertura, è giunto al traguardo quinto a 1″14. Ne ha tratto beneficio anche l’americano Tommy Ford, finito sul terzo gradino del podio dopo una rimonta di sette posizioni.

Il miglior azzurro è stato Luca De Aliprandini, decimo a 1″42: il 29enne finanziere nativo di Cles è stato autore di una ottima seconda manche, in cui ha fatto registrare il sesto miglior tempo, grazie al quale è risalito fino alla top ten guadagnando quattro posti. Sono andati a punti anche Giovanni Borsotti, 24esimo a 2″80 dal leader, e Riccardo Tonetti, giunto 27esimo a 3″61 da Zubcic. Nulla da fare invece per Daniele Sorio, fuori dai trenta, non è partito Hannes Zingerle. Nella generale comanda Kilde con 1022 punti, inseguito da Kristoffersen a 948. Perde terreno Alexis Pinturault, oggi solo 15esimo, mentre la graduatoria di specialità a tre prove dalal conclsuone vede Kranjec in testa con 344 punti davanti a Kristoffersen con 334. Domenica 23 febbraio la tappa giapponese proseguirà con uno slalom programmato nella notte italiana (prima manche alle ore 2, seconda alle ore 5).

Ordine d’arrivo GS maschile Cdm Niigata Yuzawa Naeba (Jpn):

1. ZUBCIC Filip CRO 2:37.25

2. ODERMATT Marco SUI +0.74

3. FORD Tommy USA +1.07

4. NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR +1.13

5. KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.14

6. KILDE Aleksander Aamodt NOR +1.15

7. MUFFAT-JEANDET Victor FRA +1.16

8. FAVROT Thibaut FRA +1.24

9. KRANJEC Zan SLO +1.31

10. DE ALIPRANDINI Luca ITA +1.42

24. BORSOTTI Giovanni ITA +2.80

27. TONETTI Riccardo ITA +3.61

45. SORIO Daniele ITA

ZINGERE Hannes ITA non ha preso parte alla gara