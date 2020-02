L’ottava discesa femminile della stagione di Coppa del mondo disputata sulla pista di Crans Montana (Svi) non ha solo decretato Corinne Suter quale vincitrice della sfera di cristallo di specialità, ma ha pure ufficializzato le 25 atlete qualificate per la finale di Cortina, a cui si aggiungerà la campionessa del mondo juniores. in programma mercoledì 18 marzo. Fra queste ci sarebbero anche sei azzurre, il condizionale è d’obbligo in quanto Sofia Goggia, attualmente diciassettesima in classifica, salterà forzatamente la gara per il noto infortunio al radio del braccio sinistro rimediato a Garmisch. Insieme alla campionessa olimpica salteranno l’appuntamento le altre inforunate Viktoria Rebensburg ed Elisabeth Reisiger. L’Itaia è la nazione più rappresentata in questa disciplina con sei qualificate, al pari dell’Austria.

Qualificate per le finali di Cdm a Cortina (Ita) in discesa femminile:

1 SUTER Corinne SUI 477

2 LEDECKA Ester CZE 322

3 BRIGNONE Federica ITA 320

4 GUT-BEHRAMI Lara SUI 288

5 SHIFFRIN Mikaela USA 256

6 CURTONI Elena ITA 246

7 VENIER Stephanie AUT 233

7 ORTLIEB Nina AUT 233

9 SCHMIDHOFER Nicole AUT 228

10 REBENSBURG Viktoria GER 211 (assente per infortunio)

11 BASSINO Marta ITA 206

12 MARSAGLIA Francesca ITA 199

13 WEIDLE Kira GER 188

14 HAEHLEN Joana SUI 167

15 STUHEC Ilka SLO 167

16 VLHOVA Petra SVK 164

17 GOGGIA Sofia ITA 162 (assente per infortunio)

18 MIRADOLI Romane FRA 153

19 DELAGO Nicol ITA 152

20 JOHNSON Breezy USA 136

21 TIPPLER Tamara AUT 129

22 SIEBENHOFER Ramona AUT 119

23 WEIRATHER Tina LIE 112

24 GISIN Michelle SUI 98

25 REISINGER Elisabeth AUT 97 (assente per infortunio)