Rosina Schneeberger ha beffato Nadine Fest nella seconda discesa di Coppa Europa sul tracciato di Crans Montana. Prima nella prova di venerdì, Fest si è dovuta inchinare alla compagna di squadra, più veloce di ben 63 centesimi. Completa il podio la svizzera Jasmina Suter, staccata di 1″47.

In casa Italia Valentina Cillara Rossi si è confermata la migliore grazie al quinto posto finale a 1″98 dalla vetta. Bene anche Giulia Albano, decima. Trovano spazio tra le migliori venti anche Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner, che occupano rispettivamente dalla 13esima alla 15esima posizione. Nella generale resta saldamente in vetta la Fest, in vantaggio di ben 164 punti sulla vincitrice odierna. Settima Cillara Rossi a quota 392. La tre giorni a Crans Montana si concluderà domenica con un superG programmato alle ore 10.

Ordine d’arrivo DH femminile Coppa Europa Crans Montana (Sui):

SCHNEEBERGER Rosina AUT 1:16.49 FEST Nadine AUT +0.63 SUTER Jasmina SUI +1.47 KOPP Rahel SUI +1.57

5. CILLARA ROSSI Valentina ITA +1.98 SMADJA CLEMENT Karen FRA +2.00 CAILL Ania Monica ROU +2.01 ERRARD Anouck FRA +2.04 PLESHKOVA Iulija RUS +2.16

10. ALBANO Giulia ITA +2.35

13. DOLMEN Elena ITA +2.60

14. RUNGGALDIER Teresa ITA +2.83

15. ZANONER Monica ITA +2.91

26. GALLI Jole ITA +3,81

DA CANAL Carlotta ITA non ha terminato la manche

PIZZATO Sofia ITA non ha terminato la manche

