Alexander Prast agguanta il terzo posto del podio nel superG di Coppa Europa a Sella Nevea. Il 23enne di Terlano, portacolori dei Carabinieri, è stato superato solo dall’austriaco Raphael Haaser, primo con il tempo di 1’08″71, e dall’emergente norvegese Atle Lie McGrath, secondo a 69 centesimi dal vincitore. Il ritardo di Prast è di 83 centesimi dal leader, con un centesimo di vantaggio su Julian Schuetter, quarto classificato. Per Prast si tratta del terzo podio in Coppa Europa, dopo la doppietta ottenuta lo scorso dicembre nei due superG di Zinal, quando fu primo e terzo nella stessa giornata.

Buon sesto posto per Guglielmo Bosca, in ripresa dopo la botta accusata in Coppa del mondo a Kitzbuehel, staccato di 1″23 da Haaser. Ottima prova per Giovanni Franzoni, classe 2001, tesserato per lo Ski College Falcade e sceso con il pettorale numero 69. Il 18enne azzurro fa registrare il 13esimo tempo assoluto con 1″82 di ritardo dal vincitore e segna i primi punti della carriera in Coppa Europa. A punti anche Luca De Aliprandini 18esimo, Nicolò Molteni 19esimo e Pietro Zazzi 27esimo. A Sella Nevea sono ancora in programma: un nuovo superG per giovedì e una combinata alpina per venerdì.

