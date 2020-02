Un mese dopo il primo trionfo in carriera in Coppa Europa ad Hasliberg, Martina Peterlini si è ripetuta nello slalom di Bad Wiessee. La 22enne di Rovereto ha lasciato il segno sulla pista tedesca costruendo il successo nella prima manche (secondo tempo assoluto) e poi effettuando il sorpasso ai danni della francese Josephine Forni, quarta dopo una seconda run complicata. In mezzo si sono inserite Elena Stoffel, seconda a 13 centesimi, e la svedese Sara Rask, attardata di poco più di quattro decimi. Per l’atleta delle Fiamme Oro si tratta dell’ennesimo risultato importante in questa stagione, a conferma di una crescita costante, che l’ha vista anche entrare nella top 30 in alcune prove di Cdm.

Può sorridere anche Marta Rossetti, quinta a 64 centesimi dalla compagna di squadra, mentre si è fermata in 13esima posizione Lara Della con un distacco di 1″66. Vera Tschurtschenthaler ha mancato di poco l’ingresso tra le migliori venti, Petra Unterholzner è invece 26esima a 3″08. Il weekend di Coppa Europa a Bad Wiessee proseguirà domenica con un altro slalom, sempre a partire dalle ore 15.

Ordine d’arrivo SL femminile Coppa Europa Bad Wiessee (Ger):

1. PETERLINI, Martina ITA 1:36.62

2. STOFFEL, Elena SUI +0.13

3. RASK, Sara SWE +0.44

4. FORNI, Josephine FRA +0.60

5. ROSSETTI, Marta ITA +0.64

6. HILZINGER, Jessica GER +0.65

7. HROVAT, Meta SLO +0.80

8. DYGRUBER, Michaela AUT +0.91

8. STJERNESUND, Thea Louise NOR +0.91

10. TVIBERG, Maria Therese NOR +1.24

10. GALLHUBER, Katharina AUT +1.24

13. DELLA MEA, Lara ITA +1.66

21. TSCHURTSCHENTHALER, Vera ITA +2.28

26. UNTERHOLZNER, Petra ITA +3.08

32. GULLI, Anita ITA +5.30

35. LORENZI, Lucrezia ITA +5.60

38. FANTI, Francesca ITA +5.88

MIDALI, Roberta ITA non ha terminato la seconda manche

INSAM, Vivien ITA non ha terminato la prima manche