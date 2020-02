Roberto Nani è stato grande protagonista nel corso della prima manche del gigante di Coppa Europa disputato sulla pista di Berchtesgaden, in Germania. Il 31enne dell’Esercito infatti, è secondo a solo 6 centesimi dal russo Aleksander Andrienko, il quale ha fatto siglare il miglior tempo pari a 48″95. Il nativo di Sondalo, a podio in questa stagione a Trysil, dovrà disputare una seconda run perfetta per centrare il terzo successo in carriera nella manifestazione. Con lui se la giocherà anche lo svizzero Daniele Sette, attualmente terzo con un distacco di poco superiore ai tre decimi. Attardati invece tutti gli altri azzurri: Hannes Zingerle è 18esimo a 1″26, mentre sono tra i migliori trenta Giulio Zuccarini ed Andrea Ballerin, rispettivamente in 25esima e 27esima piazza. La seconda manche scatterà alle ore 13.

Ordine d’arrivo 1a manche GS maschile Coppa Europa Berchtesgaden (Ger):

1. ANDRIENKO Aleksander RUS 48.95

2. NANI Roberto ITA +0.06

3. SETTE Daniele SUI +0.34

4. MONSEN Marcus NOR +0.50

5. MAES Sam BEL +0.56