Nadine Fest non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’austriaca ha vinto con grande autorità anche il secondo superG di Sarentino valido per la Coppa Europa salendo così a quota sette vittorie stagionali. Vittorie che le consentono di essere saldamente in vetta alla generale con un vantaggio più che cospicuo (oltre 300 punti) sulla compagna di squadra Rosina Schneeberger, oggi quarta a pari merito con la norvegese Kristina Johannessen-Riis. In mezzo ci sono la slovena Marusa Ferk, seconda e staccata di ben sei decimi, e l’austriaca Julia Scheib, brava nel conquistare il terzo gradino del podio.

Giornata poco fortunata per le italiane, le quali non sono riuscite ad andare oltre la 17esima piazza occupata da Monica Zanoner, attardata di 1″72. Subito dietro di lei c’è Giulia Albano, mentre è 20esima Jole Galli staccata di quasi due secondi dalla vetta. Valentina Cillara Rossi è 23esima a 2″11, una posizione avanti ad Elena Dolmen. La tre giorni a Sarentino si concluderà venerdì con una combinata alpina.

Ordine d’arrivo SG femminile Coppa Europa Sarentino (Ita):

1. FEST Nadine AUT 1:12.78

2. FERK Marusa SLO +0.60

3. SCHEIB Julia AUT +0.80

4. RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR +1.13

4. SCHNEEBERGER Rosina AUT +1.13

6. ROBINSON Alice NZL +1.23

6. SUTER Jasmina SUI +1.23

8. KOPP Rahel SUI +1.24

9. EDSETH Marte Berg NOR +1.51

10. HECTOR Sara SWE +1.53

17. ZANONER Monica ITA +1.72

18. ALBANO Giulia ITA +1.78

20. GALLI Jole ITA +1.96

23. CILLARA ROSSI Valentina ITA +2.11

24. DOLMEN Elena ITA +2.14

26. SCHRANZHOFER Elisa ITA +2.35