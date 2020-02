Sabato uno speciale 11esimo posto nella gara di Chamonix in Cdm, oggi il miglior tempo al termine della prima manche dello slalom di Coppa Europa a Berchtesgaden. Si confermano giorni d’oro per Federico Liberatore, che sul circuito tedesco va a caccia del secondo successo stagionale nella competizione. Nella seconda run, prevista a partire dalle ore 12.30, il 24enne originario di Mazzin partirà con un vantaggio di 13 centesimi sul norvegese Lie Atle Mcgrath, mentre è più staccato l’altro scandinavo Jonathan Nordbotten, attardato di poco più di 5 decimi. Ha ben figurato anche l’altro azzurro Tobias Kastlunger, ottavo a 1″35, più indietro invece Fabian Bacher, 15esimo. Il team italiano punta alla seconda vittoria consecutiva in Coppa Europa dopo la prima posizione conquistata da Roberto Nani nel gigante di ieri sempre a Berchtesgaden