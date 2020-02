Il superG di Sella Nevea valido per la Coppa Europa ha regalato all’Italia due belle storie. La prima è quella di Guglielmo Bosca, terzo al traguardo e di nuovo sul podio a tre anni di distanza dall’ultima volta (era l’1 febbraio del 2017): per il 26enne milanese si tratta di una rinascita dopo due anni difficili a causa di un infortunio che ha rischiato seriamente di compromettergli la carriera. La seconda corrisponde al nome di Giovanni Franzoni, oggi settimo e al miglior risultato di sempre nella competizione. Un piazzamento prestigioso se si considera la sua età (18 anni) e la poca esperienza su certi palcoscenici, come dimostrato dalle sole nove apparizioni in Coppa Europa. La prestazione odierna ed il 13esimo posto centrato nella gara di mercoledì nel medesimo format constatano in maniera chiara la notevole crescita del giovane tesserato dello Ski College Falcade.

La pista di casa ha sorriso anche a Luca De Aliprandini ed Alexander Prast, due certezze dello sci alpino azzurro ed entrambi tra i migliori dieci: il 29enne delle Fiamme Gialle è sesto a 1″50, mentre il carabiniere di Terlano si è piazzato nono a 1″65. Da segnalare anche il 18esimo tempo di Pietro Zazzi, seguito a ruota Henri Battilati: il loro ritardo supera però abbondantemente i due secondi. Venerdì terzo ed ultimo giorno di gare a Sella Nevea dove si disputerà una combinata alpina.

Ordine d’arrivo SL maschile Coppa Europa Sella Nevea (Ita):

1. FAIVRE Mathieu FRA 1:13.14

2. HAASER Raphael AUT +0.54

3. BOSCA Guglielmo ITA +0.87

4. LAHNSTEINER Maximilian AUT +1.28

5. LUITZ Stefan GER +1.46

6. DE ALIPRANDINI Luca ITA +1.50

7. FRANZONI Giovanni ITA +1.57

8. MCGRATH Atle Lie NOR +1.59

9. PLOIER Andreas AUT +1.65

9. PRAST Alexander ITA +1.65