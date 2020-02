Jared Goldberg ha vinto con autorità la seconda discesa di Coppa Europa disputata a Kvitfjell, in Norvegia. L’americano, secondo nella prova del venerdì, ha staccato di ben 6 decimi lo svedese Alexander Koell, suo primo inseguitore, mentre è l’austriaco Stefan Rieser a completare il podio.

Buon sesto per l’azzurro Alexander Prast, attardato di 86 centesimi, Pietro Zazzi è invece poco fuori dalla top 10, precisamente 12esimo a 1″09. Davide Cazzaniga, quinto nella discesa d’apertura, non è riuscito a ripetersi e si è fermato in 16esima piazza. Quando mancano cinque appuntamenti al termine della stagione, è il norvegese Lie Atle Mcgrath a comandare la generale con 1081 punti, 433 in più dell’austriaco Raphael Haaser. Quarto Prast a quota 475.

Ordine d’arrivo DH maschile Coppa Europa Kvitfjell (Nor):

GOLDBERG Jared USA 1:31.34 KOELL Alexander SWE +0.60 RIESER Stefan AUT +0.68 MANI Nils SUI +0.73 OCHSNER Cedric SUI +0.73

6. PRAST Alexander ITA +0.86 ETXEZARRETA Adur ESP +0.97 SAUGESTAD Stian NOR +1.02 GIRAUD MOINE Valentin FRA +1.02 HEMETSBERGER Daniel AUT +1.05

12. ZAZZI Pietro ITA +1.09

16. CAZZANIGA Davide ITA +1.21

23. MOLTENI Nicolo ITA +1.49

31. SIMONI Federico ITA +1.73

46. PAINI Federico ITA +2.77

