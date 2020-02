Lie Atle Mcgrath, attuale leader della generale di Coppa Europa, è al comando al termine del gigante di Jasna, in Slovacchia. Il norvegese ha fatto registrare il miglior tempo lo svizzero Daniele Sette di 14 centesimi ed il tedesco Bastian Meisen, attardato di 24 centesimi. Subito dopo di loro c’è l’azzurro Roberto Nani, quarto a poco meno di cinque decimi: il 31enne livignasco è in piena lotta per conquistare almeno il podio. Ci proverà anche Andrea Ballerin, settimo a 62 centesimi, mentre è 13esimo Alex Hofer. Nella top 20 ha trovato spazio anche Giulio Zuccarini, bravo nel conquistare la 17esima piazza a 1″33 dal leader. La seconda parte di gara scatterà alle ore 13,15.