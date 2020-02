La francese Doriane Escane è stata la più veloce al termine della prima manche del gigante di Krvavec valido per la Coppa Europa. Ad inseguirla c’è una ottima Valentina Cillara Rossi, staccata di appena sette centesimi e in lotta per il successo al pari di Maria Matilde Luisa Bertani, quarta e attardata di 19 centesimi. I distacchi davvero risicati (ci sono ben 13 atlete racchiuse in poco meno di 9 decimi) lasciano aperto ogni scenario in vista della seconda manche dove proverà a rimontare anche Roberta Midali, 16esima a 1″19. Più indietro Karoline Pichler, 36esima, e Vivien Insam, 42esima a 2″91. La leader della generale, l’austriaca Nadine Fest, non è andata oltre il diciannovesimo posto a 1″20 dalla leader.

Ordine d’arrivo 1a manche GS femminile Krvavec (Slo):

1. ESCANE Doriane FRA 1:03.97

2. CILLARA ROSSI Valentina ITA +0.07

3. BUCIK Ana SLO +0.08

4. BERTANI Luisa Matilde Maria ITA +0.19

5. TVIBERG Maria Therese NOR +0.20

6. HROVAT Meta SLO +0.34

7. SCHNEEBERGER Rosina AUT +0.50

8. RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR +0.58

9. LUTHMAN Jonna SWE +0.62

10. HILZINGER Jessica GER +0.65

16. MIDALI Roberta ITA +1.19

36. PICHLER Karoline ITA +2.61

42. INSAM Vivien ITA +2.91

47. FANTI Francesca ITA +3.29

58. GHISALBERTI Ilaria ITA +4.12