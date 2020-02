Prova in due tempi a Saalbach, in vista della discesa che recupererà quella cancellata a Yanqing, in Cina, a causa del coronavirus. Dopo il pettorale numero 30 le condizioni sono nettamente cambiate e il tracciato è diventato molto più veloce permettendo agli atleti con pettorali alti di conquistare le prime posizioni della classifica. Basti dire che fra i top ten, figurano ben nove atleti con il pettorale fra il 33 e il 56.

Il miglior tempo va dunque all’elvetico Ralph Weber capace di fermare il crono sull’1’26″43, davanti agli austriaci Christian Walder, + 39/100, e Christoph Krenn, +43/100. Il migliore degli azzurri è Christof Innerhofer, 13/o con 1″25 di distacco dal leader. Innerhofer, però, non sarà in gara giovedì. Mattia Casse è 15/o a 1″31 di distacco. Al 23/o posto si è piazzato Matteo Marsaglia con 1″61 di ritardo, mentre Florian Schieder è 30/o a 1″83. Davide Cazzaniga è 47/o con 2″67 di svantaggio, mentre è 49/o Emanuele Buzzi a 2″69. Giovedì si proverà a partire dall’alto, grazie a una breve prova fino alla partenza del superG da fare prima della ricognizione. La partenza della prova di oggi, invece, è stata abbassata a quella del superG, per permettere agli addetti ai lavori di liberare al meglio la pista dalla molta neve caduta nei giorni passati.

A Saalbach si gareggiò l’ultima volta nelle prove di velocità maschili nel febbraio del 2015 con doppietta di Matthias Mayer. Mai nessun italiano è salito sul podio nella località austriaca, nelle tappe di Coppa del mondo, in nessuna disciplina. Il via giovedì alle 12.45.

Ordine d’arrivo prova cronometrata DH maschile Saalbach – Hinterglemm:

1. Ralph Weber SUI 1’26″43

2. Christian Walder AUT +0″39

3. Christoph Krenn AUT +0″43

4. James Crawford CAN +0″52

5. Johannes Kroell AUT +0″60

6. Nicolas Raffort FRA +0″63

7. Sam Morse USA +0″78

8. Roy Piccard FRA +0″90

9. Maxence Muzaton FRA +0″95

10. Marco Odermatt SUI +0″96

13. Christof Innerhofer ITA +1″25

15. Mattia Casse ITA +1″31

23. Matteo Marsaglia ITA +1″61

30. Florian Schieder ITA +1″83

47. Davide Cazzaniga ITA +2″67

49. Emanuele Buzzi ITA +2″69