Il maltempo che sta imperversando in Europa sta creando problemi organizzativi anche alla tappa di Coppa del mondo maschile prevista a Saalbach, in Austria, che a sua volta recuperava quella cancellata in Cina per le note vicende legate al coronavirus. La Fis ha infatto comunicato che non verrà disputato il primo allenamento ufficiale di oggi, per consentire una migliore preparazione del tracciato di gara, che dovrà ospitare secondo il programma una discesa giovedì 13 febbraio alle ore 12.45 e un supergigante venerdì 14 febbraio alle ore 11.00. Per l’Italia saranno al via delle prove Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Alexander Prast, Florian Schieder e Davide Cazzaniga.

