Il SuperG di Garmisch è stato fatale per Sofia Goggia: la sciatrice azzurra è stata protagonista di una rovinosissima caduta questa mattina in pista. Un impatto tremendo per la campionessa italiana, che ha urtato violentemente col braccio sinistro finendo fuori pista. Sofia Goggia è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per degli accertamenti.

Sofia Goggia, che spavento! Rivediamo la sua caduta rovinosa durante il SuperG di Garmisch… 📽️#EurosportSCI pic.twitter.com/XfY4fFMaaN — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 9, 2020

