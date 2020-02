Federica Brignone ha regalato spettacolo nel corso del superG disputato a Crans-Montana e valevole come prima manche della combinata alpina. La valdostana ha affrontato la prova con il piglio della vera campionessa: veloce e sempre all’attacco, ha pennellato le curve in maniera fantastica. Che dire poi dell’ingresso sul muro, dove la carabiniera ha fatto la differenza al pari del tratto finale. Si spiega così il secondo e mezzo rifilato ad un temibile Wendy Holdener, oggi solo decima, mentre è riuscita a tenerle testa Petra Vlhova, seconda a 58 centesimi, nonostante un fastidio al ginocchio. Terzo posto parziale per l’austriaca Nina Ortileb, sempre a suo agio sul tracciato svizzero.

Prova da ricordare fino ad ora per Laura Pirovano, brava nel siglare il settimo tempo a 1″04 dalla leader: la 22enne di Spiazzo, partita con il pettorale numero 32, è riuscita a contenere al massimo il distacco ed ora potrà giocarsi un posizionamento importante nello slalom. Elena Curtoni è 11esima a 1″59, out invece Marta Bassino e Nicol Delago, entrambe finite fuori pista nella curva che immette al muro conclusivo. Un grande peccato soprattutto per la cuneese, la quale risultava addirittura più veloce di Brignone nei primi intermedi. Nello slalom al via alle 13,30 ci sarà anche Nadia Delago, la quale non è andata oltre la 27esima piazza.

Queste le parole di Marta Bassino al traguardo: “Marta Bassino: “Ho sbagliato quel passaggio, ho cercato di non frenare per non perdere velocità, ma poi ero troppo stretta, al limite, e non sono riuscita rientrare. Sono dispiaciuta ed arrabbiata ma cercherò al più presto di voltare pagina. Sto sciando bene quindi devo comunque essere contenta di questo weekend nel complesso, ci sta ogni tanto sbagliare. Adesso andrò a casa per un po’ di pausa, la pista di La Thuile è bella ripida e da attaccare, perfetta per mettere in mostra le mie qualità”.

Ordine d’arrivo superG 1a manche AC Cdm Crans-Montana (Sui):

1. BRIGNONE Federica ITA 1:15.62

2. VLHOVA Petra SVK +0.58

3. ORTLIEB Nina AUT +0.66

4. LEDECKA Ester CZE +0.79

5. GRITSCH Franziska AUT +0.81

6. MERRYWEATHER Alice USA +1.03

7. PIROVANO Laura ITA +1.04

8. GISIN Michelle SUI +1.10

9. FERK Marusa SLO +1.47

10. HOLDENER Wendy SUI +1.50

11. CURTONI Elena ITA +1.59

27. DELAGO Nadia ITA +2.65

DELAGO Nicol ITA non ha terminato la manche

BASSINO Marta ITA non ha terminato la manche