Anna Swenn Larsson ha fatto la differenza nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora, il sesto della stagione. La svedese ha impostato delle linee perfette che le hanno permesso di essere la più veloce in tutti i settori: così si spiegano i 50 centesimi rifilati alla norvegese Nina Haver-Loeseth. Un distacco importante ma inferiore a quello accusato dalla svizzera Wendy Holdener, terza e attardata di poco più di sei centesimi. Delude Petra Vlhova, solo quarta a ben 92 centesimi dalla vetta.

La migliore azzurra è Irene Curtoni, brava nel confermarsi nel gruppo delle migliori quindici. I 2″42 dalla leader non sono pochi, ma la 34enne di Cosio Valtellino potrà lottare nella seconda manche per ottenere un piazzamento nella top 10, distante 33 centesimi. Prova soddisfacente quella di Martina Peterlini scesa con il pista con il pettorale numero 36: l’atleta delle Fiamme Oro ha gestito bene le difficoltà su una pista molto rovinata issandosi in 16esima posizione. Bene anche Marta Rossetti, 22esima nonostante un errore all’inizio del ripido: la sua è stata una bella sciata soprattutto nella prima parte dove ha limitato al massimo i pesanti distacchi. Parteciperà alla seconda run anche Federica Brignone, 25esima a 3″35. Niente da fare invece per Lara Della Mea, Roberta Midali, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler, 31esima e fuori per un soffio.

Alle ore 13,45 il via alla manche conclusiva.

Ordine d’arrivo 1a manche SL femminile Cdm Kranjska Gora (Slo):

1. SWENN LARSSON Anna SWE 53.89

2. HAVER-LOESETH Nina NOR +0.50

3. HOLDENER Wendy SUI +0.61

4. VLHOVA Petra SVK +0.92

5. TRUPPE Katharina AUT +1.11

6. WIKSTROEM Emelie SWE +1.20

7. LIENSBERGER Katharina AUT +1.46

8. MAIR Chiara AUT +1.90

9. LYSDAHL Kristin NOR +2.04

10. HROVAT Meta SLO +2.09

15. CURTONI Irene ITA +2.42

16. PETERLINI Martina ITA +2.76

22. ROSSETTI Marta ITA +3.08

25. BRIGNONE Federica ITA +3.35

TSCHURTSCHENTHALER Vera ITA +3.83 MIDALI Roberta ITA +4.43 GULLI Anita ITA +4.86

DELLA MEA Lara ITA non ha terminato la manche

