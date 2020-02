Sabato 8 febbraio scatterà a Berchtesgaden, in Germania, la terza tappa della Cdm di sci alpinismo. Robert Antonioli, sempre a podio nelle prime quattro gare disputate fino ad ora, andrà a caccia del terzo successo stagionale per incrementare il vantaggio nella classifica generale che lo vede in testa con 360 punti, 202 lunghezze in più rispetto al primo inseguitore, lo svedese Werner Marti.

Il valtellinese dell’Esercito sarà presente al via insieme a numerosi compagni: William Boffelli, Michele Boscacci, Matteo Eydallin, Nadir Maguet, Nicolò Canclini, Federico Nicolini, Alex Oberbacher, Davide Magnini, Andrea Prandi, Matteo Sostizzo, Luca Tomasoni, Sebastien Guichardaz, Pietro Festini Purlan, Giovanni Rossi e Mirko Sanelli.

Alba De Silvestro invece, guiderà la vasta truppa al femminile composta anche da Giorgia Felicetti, Ilaria Veronese, Giulia Murada, Samantha Bertolina, Giulia Compagnoni, Katia Mascherona e Lisa Moreschini. L’obiettivo delle italiane sarà quello di fermare la scalata della svizzera Marie Fatton che guida la classifica davanti proprio alla De Silvestro, adesso staccata di 57 punti. Le gare in programma sono quattro: si aprirà sabato con le due individuali (ore 10,40) per poi proseguire domenica con due sprint previste dalle ore 11,30.

Valuta questo articolo