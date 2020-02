L’Italia di spada femminile vola a Tokyo2020. L’aritmetica certezza della conquista del pass per i Giochi Olimpici arriva dalle pedane di Barcellona dove si è conclusa la penultima gara a squadre del percorso di qualificazione olimpica di spada femminile. Sulle pedane catalane, il quartetto azzurro composto da Mara Navaria, Federica Isola, Alice Clerici ed Alberta Santuccio, è stata fermata agli ottavi di finale da Hong Kong col punteggio di 35-34.

Le azzurre hanno poi concluso al nono posto, grazie ai successi in sequenza contro la Romania per 45-36, contro la Svezia per 38-32 e contro la Germania per 36-24. Nonostate il piazzamento lontano dal podio, le azzurre hanno potuto festeggiare il pass olimpico in virtù dei concomitanti risultati delle altre formazioni antagoniste. La spada femminile italiana torna così a competere in una gara a squadre olimpica, dopo la parentesi di Rio2016.

Non è stata del quartetto Rossella Fiamingo che aveva evitato di affrontare la gara individuale per i postumi di un infortunio patito nel corso del Grand Prix FIE di Doha. D’accordo con il CT, l’azzurra ha scelto di non anticipare il suo rientro in pedana.

