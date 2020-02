In Catalogna è scoppiato un vero e proprio scandalo che ha come protagonista il Barcellona. Domenica notte, la trasmissione El Larguero, in onda sulla radio spagnola Cadena Ser, ha parlato del vincolo economico che lega la società catalana all’impresa I3 Ventures. Secondo Cadena Ser, il Barcellona avrebbe pagato 1 milione di euro, diviso in 6 rate inferiori ai 200.000 euro (dunque senza bisogno di autorizzazioni della giunta), per creare a gestire account social mirati a screditare personalità influenti legate al club catalano fra le quali: Messi e sua moglie Antonela, Piqué, Xavi, Guardiola, il presidente di Mediapro Roures, l’ex presidente catalano Puigdemont.

Il Barcellona ha emesso un comunicato nel quale ha spiegato di collaborare con I3 Ventures, ma solo per monitorare i flussi dei messaggi in rete legati al club, smentendo inoltre ogni legame fra I3 Ventures e gli account citati da Cadena Ser. La radio spagnola è però passata al contrattacco pubblicando un dossier di 36 pagine nelle quali viene confermata la gestione degli account da parte di I3 Ventures. Subito dopo, due siti legati allo scandalo sono stati chiusi rapidamente. La vicenda non sembra essere finita qui…

