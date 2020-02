Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato del futuro della rosa neroverde, nonostante il calciomercato si sia concluso solo da pochi giorni. Di certo i grandi club torneranno all’assalto in estate per accaparrarsi i pezzi pregiati del Sassuolo, dunque Carnevali, parlando ai microfoni di Radio Anch’io lo sport, ha voluto puntualizzare che la politica del club è quella di trattenere i suoi big:

“Boga come altri giocatori del Sassuolo Berardi, Traorè e Locatelli cercheremo di trattenerli, la volontà nostra è di continuare in questo percorso di crescita. Se questi sono gli obiettivi, cercheremo di trattenere questi ragazzi ma come sempre faremo le giuste valutazioni noi e i giocatori con l’obiettivo principale di far crescere questa società. Berardi in particolare vorrei che diventasse la nostra bandiera, per lui ci sono sempre richieste“. Pagare per vedere cammello dunque, il prezzo dei gioielli del Sassuolo è di certo molto elevato…

