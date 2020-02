Il Manchester City passa al contrattacco, il club inglese non ha intenzione di rimanere con le mani in mano dopo la sanzione ricevuta dall’Uefa, che lo ha escluso dalle competizioni europee per due anni.

La linea difensiva della società campione d’Inghilterra è quella evidenziare casi simili al proprio, risolti tutti con un nulla di fatto. Tra questi anche la Juventus, che riceverebbe finanziamenti dalla FIAT di proprietà della famiglia Agnelli. Proprio Andrea, il numero uno bianconero, è finito nel dossier del Manchester City, che intende ricevere risposte sulle entrate che i bianconeri ricevono proprio dalla FIAT. Particolare attenzione verrà attribuita al nuovo accordo con Jeep, di proprietà appunto della FIAT, che determinerà un aumento della sponsorizzazione annuale da 20,7 a circa 40 milioni di euro a stagione.

