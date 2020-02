Da venerdì non si fa altro che parlare della lite tra Morgan e Bugo, della ‘fuga’ di quest’ultimo dal palco dell’Ariston, dopo che il collega, col quale partecipava al Festival di Sanremo 2020, ha cambiato le parole della loro canzone, insultandolo.

Circola da diverse ore un video che mostra il dietro le quinte: i momenti di nervosismo tra i due cantanti già prima di scendere le scalinate dell’Ariston per la loro esibizione. Toni accesissimi tra Morgan e Bugo. “Siccome fanno i complotti no, perchè ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa“, ha affermato Morgan. “Zitto dai oh! Basta! Dopo un po’ rompi le palle, basta“, ha risposto Bugo.

“Ieri sera sembravi Frank Sinatra, bravissimo, hai cantato da dio. Lo han detto tutti“, ha continuato Morgan mentre il collega insisteva: “stai zitto. Vai a fare un giro va”

“Oggi faccio un giro bellissimo, sai che giro faccio“, ha affermato ancora Morgan. “Hai iniziato tu non io eh, devi fare le scenate. Siamo qui per divertirci o che?“, ha voluto precisare Bugo prima di venire chiamato per l’esibizione.

Non che ci fossero dubbi sulla versione di Bugo, ma grazie comunque alla rai per averci dato la prova della pochezza di Morgan #dietrofestival pic.twitter.com/riSWKviBuy — Ǝ💛 Al 🍋 (@Almi__C) February 9, 2020

