Negli ultimi giorni erano divampate le polemiche su quale fosse l’esatta entità del cachet di Georgina Rodriguez, modella e fidanzata di Cristiano Ronaldo, scelta da Amadeus per accompagnarlo nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2020.

Secondo alcuni l’argentina avrebbe chiesto 140.000 euro, per poi arrivare ad un accordo di 25.000 come le donne protagoniste delle altre serate. A mettere a tacere critiche e polemiche, ci ha pensato proprio la stessa Georgina, che ha fatto passare in secondo piano queste futili discussioni. Secondo quanto riferito da Repubblica, la bella argentina devolverà l’intero cachet all’ospedale dei bambini di Torino, il Regina Margherita. La cifra è ancora top secret, ma basterà per svolgere importanti interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture e dei reparti dell’ospedale infantile. Non c’è che dire, un gesto bellissimo compiuto da una donna bellissima.

