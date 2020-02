Dopo il tennis con Djokovic e il calcio con la coppia Georgina Rodriguez-Cristiano Ronaldo, nella quarta giornata del Festival di Sanremo 2020 toccherà alla MotoGp mettere piede sul palco dell’Ariston. La figura di riferimento sarà Francesca Sofia Novello, co-conduttrice con Amadeus e fidanzata di Valentino Rossi.

La bella Francesca ha parlato del futuro del compagno, all’ultimo anno di contratto e già ‘scaricato’ dalla Yamaha per la stagione 2021. Sarà ritiro? Non secondo Francesca Sofia Novello: “Valentino sa il fatto suo, se ritiene opportuno fare un ‘passo indietro’(citando la dichiarazione di Amadeus al centro di polemiche, ndr) lo farà, io non credo perché ha una voglia di andare avanti mostruosa“.

