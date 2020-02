La terza serata del Festival di Sanremo 2020 era una delle più attese per la presenza di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha assistito, dalla prima fila, alla co-conduzione della sua Georgina Rodriguez prestandosi con il sorriso a diversi intermezzi comici con riferimento alla fede interista di Amadeus. Il conduttore del Festival di Sanremo però non ha potuto evitare di emozionarsi quando Cristiano Ronaldo gli ha regalato personalmente la sua maglia numero 7 della Juventus. Dopo un sincero abbraccio, un incredulo Amadeus ha dichiarato che ci sono campioni, come Cristiano Ronaldo, che vanno oltre la fede calcistica e sono amati da ogni appassionato.

