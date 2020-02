Con la presenza di Georgina Rodriguez come co-conduttrice e di Cristiano Ronaldo fra il pubblico, la terza serata di Sanremo 2020 è stata a forte vocazione calcistica. La bella modella argentina, nel corso di uno sketch con l’interista Amadeus, ha affermato che la maglia della Juventus sia la più bella del mondo. Commento che la Sampdoria si è sentita in dovere di correggere. La società ligure, la quale maglia è stata votata nel 2017, attraverso un sondaggio internazionale, come la più bella al mondo, ha commentato su Twitter: “cara Georgina, la maglia più bella al mondo è una sola…“, postando la foto di Quagliarella con la divisa della Sampdoria.

