Terza uscita stagionale per Alessia Trost. La saltatrice azzurra sarà in pedana martedì 11 febbraio a Banska Bystrica, in Slovacchia, nel tradizionale meeting di salto in alto, per continuare il proprio percorso di crescita verso prestazioni tecniche di rilievo, dopo l’esordio da 1,84 a Udine e l’1,89 di Ostrava. L’atleta delle Fiamme Gialle andrà in pedana alle 16 in una gara che presenta l’ennesima sfida stagionale tra le ucraine Yaroslava Mahuchikh (già 2,02 quest’anno, record del mondo U20 al coperto) e Yuliya Levchenko (2,00 nel 2020), superate sabato scorso nelle liste mondiali dal 2,05 di Mariya Lasitskene, e pronte a sferrare il contrattacco. Tra le altre iscritte della “classica” slovacca, nella quale Trost ha gareggiato già quattro volte con punte a 1,96 nel 2015 e 1,94 nella scorsa stagione, sono attese anche l’altra ucraina Iryna Gerashchenko, seconda a Hustopece sabato scorso, e la lituana Airine Palsyte.

Questa la progressione annunciata dagli organizzatori: 1,75-1,80-1,85-1,90-1,93-1,96-1,99 e poi avanti di due centimetri in due centimetri. Quello di martedì sarà il primo dei due appuntamenti di questa settimana per la 26enne pordenonese allenata da Roberto Vanzillotta a Sesto San Giovanni: sabato 15 febbraio gareggerà a Glasgow nella quinta tappa del World Atletics Indoor Tour. Italia in pedana anche al maschile a Banska Bystrica. Alle 19, il meeting segna l’esordio stagionale di Silvano Chesani, al rientro dopo quasi otto mesi. L’azzurro delle Fiamme Oro, che si è preparato in Sudafrica nel raduno di inizio anno insieme a Gianmarco Tamberi, incontrerà, tra gli altri, il bielorusso vicecampione europeo Maksim Nedasekau e il capolista mondiale stagionale Tom Gale, il 21enne britannico salito a 2,33 sabato scorso a Hustopece.

Valuta questo articolo