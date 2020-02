Porsche apre il calendario automobilistico 2020 con numerose novità spettacolari. La Casa specializzata in sportive di lusso presenta al 90° Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra la nuova ammiraglia della gamma 911: più potente, dinamica e confortevole che mai. Le altre novità includono i modelli 718 GTS 4.0 con propulsore sei cilindri ad aspirazione naturale da 294 kW (400 CV). La due posti con motore centrale fa il suo debutto in versione Boxster con tetto apribile e Cayman Coupé. Anche la Macan GTS, con motore biturbo da 280 kW (380 CV), è fra i modelli presenti all’esposizione. Porsche propone inoltre un’alternativa innovativa ai tradizionali rivestimenti dei sedili avvolgenti presentando il prototipo del “sedile avvolgente bodyform realizzato con stampa 3D”.

La conferenza stampa organizzata per il debutto in anteprima mondiale si terrà il 3 marzo alle ore 10:10 (CET) presso lo stand espositivo di Porsche (Hall 1, Stand 1050). L’evento, presentato dall’ex pilota di Formula 1 e ambassador del marchio Porsche Mark Webber, sarà trasmesso in diretta streaming in lingua inglese, tedesca e cinese sul canale: NewsTV.porsche.de.

