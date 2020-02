Primo giorno di lavoro sul campo del CPO Giulio Onesti per la Nazionale Italiana Rugby. Gli Azzurri, accompagnati da una splendida giornata di sole con una temperatura di circa 20 gradi, sul prato dell’impianto romano hanno svolto una seduta di allenamento mattutina di gruppo mentre nel pomeriggio è in programma una seduta divisa in reparti.

Nella giornata di domani, libera da impegni sportivi, raggiungeranno il raduno romano dell’Italrugby i seguenti giocatori: Braley, Ceccarelli, Fabiani, Minozzi, Polledri, Ruzza, Sgarbi, Tuivaiti e Violi.

Gli atleti convocati saranno a disposizione dello staff tecnico a partire dalle 17 di domani in preparazione del terzo match del Guinness Sei Nazioni 2020 in programma allo Stadio Olimpico di Roma contro la Scozia sabato 22 febbraio alle 15.15, match che sarà trasmesso in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

Questa la lista completa degli Azzurri convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Edinburgh Rugby, 9 caps)*



Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 42 caps)*

Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 9 caps)*

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 2 caps)* Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 26 caps) – capitano

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 14 caps) Seconde Linee

Dean BUDD (Benetton Rugby, 28 caps)

Niccolò CANNONE (Argos Petrarca Rugby/Benetton Rugby, 2 caps)*



Federico RUZZA (Benetton Rugby, 19 caps)*Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 118 caps) Flanker/n.8

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 5 caps)*

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 10 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 24 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 15 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 38 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, 6 caps) Mediani di mischia

Callum BRALEY (Gloucester Rugby, 7 caps)

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 38 caps)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 15 caps)* Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 56 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 41 caps)

Antonio RIZZI (Benetton Rugby, esordiente)*

Centri/Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club 14 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 25 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 18 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 31 caps)*

Leonardo SARTO (Benetton Rugby 35 caps)*

Alberto SGARBI (Benetton Rugby, 29 caps)

*membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

