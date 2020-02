Una giornata tipicamente primaverile ha accolto la Nazionale Italiana Rugby per il Captain’s Run allo Stadio Olimpico di Roma che domani sarà teatro del terzo match degli Azzurri al Guinness Sei Nazioni 2020 alle 15.15 contro la Scozia, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre.

“Questa partita l’abbiamo preparata bene come le altre – ha esordito capitan Luca Bigi nella conferenza stampa a chiusura dell’allenamento di rifinitura odierno – e, come sempre, scenderemo in campo per vincere. Abbiamo preso fiducia rispetto all’inizio e con due giornate in più di lavoro la preparazione è andata per il meglio”

“Abbiamo studiato la Scozia e ci aspettiamo un gioco veloce da parte loro. Nelle scorse due partite sono stati sfortunati e dettate dagli episodi. Il match contro l’Inghilterra è stato influenzato dalla pioggia. Sappiamo cosa ci aspetta: hanno individualità molto importanti e vorranno metterci sotto pressione nel contrattacco. Noi siamo concentrati sul nostro lavoro: questa settimana è stata molto positiva e vogliamo centrare una vittoria domani”.

“C’è un piano per diverse situazioni di gioco. Domani scenderemo in campo davanti al nostro pubblico, alle nostre famiglie in uno stadio pieno. L’emozione sarà tanta e dovremo essere bravi a gestire tutti i momenti. Sarà importante reagire ad ogni situazione nel miglior modo ed essere performanti”.

“Crediamo in quello che stiamo facendo. Si sta creando consapevolezza e abbiamo fiducia nel nostro lavoro e in quello di tutti i componenti dello staff” ha concluso Bigi.

Roma, Stadio Olimpico – sabato 22 febbraio, ore 15.15

Guinness Sei Nazioni, III giornata

Italia v Scozia

Italia: Hayward; Bellini, Morisi, Canna, Minozzi; Allan, Braley; Steyn, Negri, Polledri; Cannone, Zanni; Fischetti, Bigi (cap), Lovotti

a disposizione: Zani, Fischetti, Riccioni, Lazzaroni, Budd, Licata, Palazzani, Bisegni

all. Smith

Scozia: Hogg (cap); Maitland, Harris, Johnson, Kinghorn; Hastings, Price; Bradbury, Watson, Ritchie J.; Cummings, Toolis; Fagerson, McInally, Sutherland

a disposizione: Brown, Dell, Nel, Gilchrist, Fagerson, Horne, Hutchinson, McGuigan

all. Townsend

arb. O’Keefee (Nuova Zelanda)

